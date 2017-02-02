Украинские АЭС за сутки выработали 269,25 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. За минувшие сутки, 1 февраля, станциями выработано 269,25 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 2 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 100-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 70-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 300 МВт, РАЭС — 1 850 МВт, ЮУАЭС — 2 010 МВт, ХАЭС — 2 020 МВт.