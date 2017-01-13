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12 марта, 19:49 • 106022 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 137053 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 119343 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 116258 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 144410 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115227 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121960 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130457 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144745 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украинские АЭС за сутки произвели 259,06 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 259,06 млн кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 9472 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки, 12 января, станции выработали 259,06 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.

Сегодня, 13 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 80-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 50-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 430 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Украинские Национальные Новости

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