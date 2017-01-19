Украинские АЭС за сутки выработали 258,60 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки, 18 января, станциями выработано 258,60 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 19 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 86-е сутки капитального планового ремонта.
Кроме того, на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 56-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 300 МВт, РАЭС — 1 430 МВт, ЮУАЭС — 2 010 МВт, ХАЭС — 2 020 МВт.