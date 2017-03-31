Украинские АЭС за сутки произвели 258,48 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 31 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 1 апреля 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4620 МВт, РАЭС — 1615 МВт, ЮУАЭС — 2435 МВт, ХАЭС — 2020 МВт.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 пятницы составляет 195 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЮУАЭС-2 — 85%

Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 7,52 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.