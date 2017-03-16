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Украинские АЭС за сутки произвели 257,77 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 257,77 млн кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 9899 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки, 15 марта, станциями произведено 257,77 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сегодня, 16 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт для устранения межконтурной неплотности парогенераторов в соответствии с согласованной заявкой с 11 марта по 23 марта 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 450 МВт, РАЭС - 1 845 МВт, ЮУАЭС - 2 385 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

За прошедшие сутки, 15 марта, станциями произведено 257,77 млн кВт-ч электроэнергии.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 16 марта 2017 года составляет 965 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 86%, ЗАЭС-5 - 94%, ЗАЭС-6 - 79%, РАЭС-2 - 96%, ЮУАЭС-1 - 99%, ЮУАЭС-2 - 67%.

Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 22,10 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНН, 14 марта украинские АЭС выработали 257,78 млн кВт-ч электроэнергии.

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