Украинские АЭС за сутки выработали 256,59 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 9 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.



На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 51-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.



Также отмечается, что на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4 980 МВт, РАЭС — 1 850 МВт, ЮУАЭС — 2 830 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.