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Украинские АЭС за сутки произвели 199,84 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 199,84 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 14454 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 199,84 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"24 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

▪️ Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.

▪️ На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 127-е сутки капитального планового ремонта.

▪️ На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта.

▪️ На энергоблоке №2 Южно-украинский АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2765 МВт, РАЭС - 2520 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 680 МВт.

"За прошедшие сутки, 23 апреля, станциями выработано 199,84 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 41,31 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, 22 апреля украинские АЭС в сутки произвели 193,33 млн кВт-ч электроэнергии.

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