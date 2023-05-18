По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза БПЛА на Киевщине

Цитата

"Сообщается об угрозе БПЛА с севера на Киев. Идите в укрытие и не снимайте работу наших ПВО", - говорится в сообщении.

Дополнение

Тревога охватила северные и восточные области Украины. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.