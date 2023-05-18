По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза БПЛА на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. В частности, беспилотники в направлении Киевщины, сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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"Сообщается об угрозе БПЛА с севера на Киев. Идите в укрытие и не снимайте работу наших ПВО", - говорится в сообщении.
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Тревога охватила северные и восточные области Украины. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.