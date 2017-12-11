Украинка стала обладательницей золота на этапе Кубка мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Сантьяго (Чили) в рамках 4-го этапа Кубка мира 2017/2018 по велоспорту трек украинцы стали призерами трех комплектов медалей, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.
В индивидуальном спринте золотую медаль получила спортсменка из Винницкой Любовь Басова.
Зато Андрей Винокуров стал серебряным призером в дисциплине кейрин, а львовянка Татьяна Климченко завоевала "бронзу" в дисциплине омниум.
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Стоит отметить, что в гонке мэдисон наши спортсмены Роман Гладыш и Виталий Гринев разместились на 4 месте. Украинские Оксана Клячина, Валерия Кононенко, Анна Нагорная и Анна Соловей в Финал не отобрались, остановившись на стадии первого раунда и заняли 5 итоговое место.
Сообщается, что среди мужчин украинцы участия в командном спринте не брали.