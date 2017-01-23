Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 10,58 млрд куб.м
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 января уменьшился до 10,58 млрд куб.м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины отобрали 66,17 млн куб.м газа.
При этом в данных от 21 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 39,43 млн куб. м, из Польши - 4,13 млн куб. м, из Венгрии - 1,31 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 34%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб.м.