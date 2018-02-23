Украина увеличила объемы промпроизводства на 3,6%

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63523 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77833 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80519 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107479 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100416 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111541 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117087 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134321 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Украина увеличила объемы промпроизводства на 3,6%

Украина увеличила объемы промпроизводства на 3,6%

Киев  •  УНН

 • 9308 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В января 2018 года Украина увеличила объемы производства на 3,6% по сравнению с январем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Так, по данным Госстатистики, в января 2018 года по сравнению с январем 2017 года нескорректированный индекс промышленной продукции составляет 103,6%. В то же время с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе текущего года выросло на 2,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом, по сравнению с декабрем 2017 года в январе 2018 года промышленное производство снизилось на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе текущего года по сравнению с январем 2017 рост составил 9,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% в 2017 году.

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