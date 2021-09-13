Украина заслуживает проведения Олимпийских игр - Зеленский

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести Олимпийские игры в Украине

Детали

Об этом он заявил во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы “Метинвест”, по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

“У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале — это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся”, — сказал президент.

Он добавил, что одним из основателей Международного олимпийского комитета был именно украинец.

“Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета — это украинец Алексей Бутовский с Полтавской области. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней”, — отметил Зеленский.

Справка: группа “Метинвест” — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Производственные площадки “Метинвеста” также становятся площадками для спортивных рекордов. Например, совсем недавно на Северном горно-обогатительном комбинате восемь стронгменов Украины установили национальный рекорд по перетягиванию автосамосвала Caterpillar.

Основные акционеры “Метинвеста” — группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа “Смарт-Холдинг” Вадима Новинского (23,76%).

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