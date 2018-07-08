Украина выиграла Португалию на втором этапе отбора Евролиги по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Во втором поединке второго отборочного этапа Евролиги-2018 в Назаре сборная Украины по пляжному футболу вырвала победу у команды Португалии. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
После обидного поражения на португальском отборочном этапе Евролиги в матче против сборной Испании (6:6, по пенальти — 3:4) подопечные Евгения Вареницы встречались с хозяевами турнира. Очевидно, “сине-желтые” собрались и открыли счет уже на 8-й минуте первого периода. Впрочем, за четыре минуты португальцы усилиями Жоао Гонсалвешем сумели отыграться. И все же первая 12-минутка осталась за подопечными Евгения Вареницы. Максим Войток за секунду до перерыва вывел украинцев вперед — 2:1.
Второй период также остался за сборной Украины. На голы Виталия Сидоренко и Александра Корнейчука португальская команда смогла ответить лишь мячом Леонардо Мартинса. В последней трети игры подопечные Марио Нарсизо отчаянно пытались отыграться, но смогли лишь сократить отставание от нашей команды. Гол с пенальти на свой счет записал Джордан Сантуш. В итоге 4:3 — крайне важна для сборной Украины победа.
Отмечается, что в другом матче группы сборная Испании со счетом 4:0 победила Турцию.
Таким образом, после двух туров отборочного этапа в Назаре сборная Украины занимает второе место, опережая Португалию по дополнительным показателям.
Добавим также, “сине-желтые” проведут свой третий поединок на этом отборочном этапе. В 18:30 по киевскому времени Украина начнет матч с Турцией.