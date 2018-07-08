Україна виграла Португалію на другому етапі відбору до Євроліги з пляжного футболу

Після прикрої поразки на португальському відбірному етапі Євроліги в матчі проти збірної Іспанії (6:6, по пенальті — 3:4) підопічні Євгена Варениці зустрічалися з господарями турніру. Вочевидь, “синьо-жовті” зібралися й відкрили рахунок вже на 8-й хвилині першого періоду. Утім, за чотири хвилини португальці зусиллями Жоао Гонсалвеша зуміли відігратися. І все ж перша 12-хвилинка залишилася за підопічними Євгена Варениці. Максим Войток за секунду до перерви вивів українців уперед — 2:1.

Другий період також залишився за збірною України. На голи Віталія Сидоренка та Олександра Корнійчука португальська команда спромоглася відповісти лише м’ячем Леонардо Мартінса. В останній третині гри підопічні Маріо Нарсізо відчайдушно намагалися відігратися, але змогли лише скоротити відставання від нашої команди. Гол з пенальті на свій рахунок записав Джордан Сантуш. У підсумку 4:3 — вкрай важлива для збірної України перемога.

Зазначається, що в іншому матчі групи збірна Іспанії з рахунком 4:0 перемогла Туреччину.

Таким чином, після двох турів відбірного етапу в Назаре збірна України посідає друге місце, випереджаючи Португалію за додатковими показниками.

Додамо також, “синьо-жовті” проведуть свій третій поєдинок на цьому відбірному етапі. О 18:30 за київським часом Україна розпочне матч із Туреччиною.