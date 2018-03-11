Украина открыла первое дипломатическое представительство в Чили

Открывая церемонию, от имени Правительства Чили выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие украинской дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит придать новый импульс развитию отношений во всех сферах.

Как сообщили в пресс-службе, в свою очередь, заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица также выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет способствовать активизации сотрудничества между сторонами: "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества".

Отдельно украинский чиновник поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.