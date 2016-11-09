Украина отобрала из ПХГ почти 14 млн куб. м газа за сутки

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 13,86 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ заполнены на 46%.

При этом в данных за 6 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 42,58 млн куб. м.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина приостановила закачку газа в ПХГ 16 октября.