Украина отобрала из ПХГ почти 14 млн куб. м газа за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 ноября уменьшился до 14,356 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 13,86 млн куб. м газа.
Так, украинские ПХГ заполнены на 46%.
При этом в данных за 6 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 42,58 млн куб. м.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина приостановила закачку газа в ПХГ 16 октября.