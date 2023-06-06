Украина и Чехия вместе будут ремонтировать танки Т-64: уже заключен контракт

Сообщается, что модернизация будет происходить на мощностях одного из чешских предприятий в городе Новый Йичин и будет проходить под техническим контролем и при непосредственном участии специалистов Укроборонпрома.

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«Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем нужную военную технику, обучаем украинских солдат и теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки для обучения и ремонта, а также получаем неоценимый боевой опыт от украинцев», – заявила министр обороны Яна Чорнохова.

«Для VOP CZ это отличная возможность отремонтировать технику, которая затем отправится прямо на фронт. Танки десятилетиями находились на хранении, а затем требуют полной разборки, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности. Танки будут оснащены современными средствами оптического наблюдения, улучшенной связью и т.д.», – сказал директор компании Марек Шпок.

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Работники VOP CZ уже посетили предприятия Укроборонпрома для налаживания тесного сотрудничества.

«Мы благодарны нашим чешским коллегам за партнерство и верим в большие перспективы нашего сотрудничества. Достигнутые с VOP CZ договоренности являются реализацией соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чехией, которое Укроборонпром и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года. Кооперация предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.