Украина сегодня присоединится к акции "Час Земли"

"Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания стремится привлечь внимание украинцев к природному наследия и помочь природным паркам Украины", - говорится в сообщении.

На сайте "Часа Земли" создали карту природных объектов Украины. Люди и организации могут найти на ней ближайший заповедник, нацпарк или иной природный объект, узнать о нем больше, посетить его 25 марта и посильно помочь.

В этот день люди смогут помочь паркам на волонтерских началах работой или другими ресурсами, устроить пикник на природе или принять участие в предложенных активностях.

Те, кто не сможет прийти в парк 25 марта, смогут помочь выбранному природному парку иным образом. На онлайн ресурсах Часа Земли и веб-страницах парков-участников будут указаны их потребности. Каждый может присоединиться - поработать волонтером, оказать материальную или иную помощь.

Кампанию "Час Земли 2017" поддерживает Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство образования и науки Украины и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Напомним, что 26 марта Украина перейдет на летнее время.