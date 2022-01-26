Украина рассчитывает на заключение "промышленного безвиза" с ЕС до конца 2022 года - Шмигаль

КИЕВ. 26 декабрь. УНН. Плодотворное взаимодействие сторон дает основания надеяться на заключение Соглашения АСАА (“промышленного безвиза”) до конца 2022 года. Также в этом году правительство ожидает присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ. Об этом отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН.