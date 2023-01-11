Украина развернула серийное производство 82-мм осколочных мин на мощностях одной из стран НАТО

Детали

Примечательно, что усовершенствованная мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ноябре сообщил, что Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также о совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий.