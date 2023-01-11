Украина развернула серийное производство 82-мм осколочных мин на мощностях одной из стран НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.
Детали
Примечательно, что усовершенствованная мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных.
Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.
Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.
Ранее
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ноябре сообщил, что Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также о совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий.