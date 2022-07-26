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Украина вернула тела еще 25 погибших военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Украина вернула тела еще 25 погибших военных. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.

Цитата

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", – говорится в сообщении.

Детали

Операцию проводили при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в Минреинтеграции.

Напомним

В июне между Украиной и рф состоялся крупнейший с 24 февраля обмен военнопленными. Из российского плена освободили 144 украинских военных, среди них было 95 защитников "Азовстали".

Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.

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