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Украина перешла на летнее время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на один час вперед, передает УНН.

Детали

Так, перевод часов состоялся в три утра. Переход на летнее время руководствуется постановлением Кабмина Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509.

Справка

Верховная Рада 19 марта отказалась отменить сезонный перевод часов на летнее и зимнее время раз в полгода, отправив на доработку законопроект с соответствующей инициативой.

Документом предлагается, что на территории Украины исчисления времени будет осуществляться в соответствии с киевского времени, является единым для всей территории Украины.

Согласно законопроекту, киевское время — это время часового пояса, в котором расположена столица Украины — город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.

Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.

Нардепы утверждают, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к “летнему” и “зимнему” времени.

Украинские Национальные Новости

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