Украина перешла на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на один час вперед, передает УНН.
Детали
Так, перевод часов состоялся в три утра. Переход на летнее время руководствуется постановлением Кабмина Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509.
Справка
Верховная Рада 19 марта отказалась отменить сезонный перевод часов на летнее и зимнее время раз в полгода, отправив на доработку законопроект с соответствующей инициативой.
Документом предлагается, что на территории Украины исчисления времени будет осуществляться в соответствии с киевского времени, является единым для всей территории Украины.
Согласно законопроекту, киевское время — это время часового пояса, в котором расположена столица Украины — город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.
Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.
Нардепы утверждают, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к “летнему” и “зимнему” времени.