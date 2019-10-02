Украина получила грант Программы ЕС Эразмус+ на обмен студентами и работниками вузов
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. В рамках Программы ЕС Эразмус+ предоставлено 2766 новых грантов для обменов студентами и работниками между университетами Украины и Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Так, 200 украинских организаций совместно с более 270 европейскими партнерами получили 2 тыс 766 грантов для обменов студентами и работниками вузов. В рамках Программы ЕС Эразмус + все участники смогут поехать на учебу, практику, повышение квалификации или стажировку в европейский или украинский университет" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что из всего количества мест, которые получили финансирование, 1142 гранта предназначены для студентов, а 1624 - для работников вузов. В общем обмен состоится в следующей пропорции:
• 839 грантов для обучения украинских студентов, 303 - для европейских;
• 931 грант для стажировки или обучения работников украинских вузов, 693 - для европейских.
Напомним, украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро.