Україна отримала грант Програми ЄС Еразмус+ на обмін студентами та працівниками вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В рамках Програми ЄС Еразмус+ надано 2 766 нових грантів для обмінів студентами та працівниками між університетами України та Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
"Так, 200 українських організацій спільно з більш як 270 європейськими партнерами отримали 2 тис 766 грантів для обмінів студентами та працівниками вишів. У межах Програми ЄС Еразмус+ усі учасники зможуть поїхати на навчання, практику, підвищення кваліфікації чи стажування до європейського або українського університету", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з усієї кількості місць, які отримали фінансування, 1142 гранти призначені для студентів, а 1624 – для працівників вишів. Загалом обмін відбудеться у такій пропорції:
• 839 грантів для навчання українських студентів, 303 – для європейських;
• 931 грант для стажування або викладання працівників українських вишів, 693 – для європейських.
Нагадаємо, українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро.