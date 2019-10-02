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Україна отримала грант Програми ЄС Еразмус+ на обмін студентами та працівниками вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В рамках Програми ЄС Еразмус+ надано 2 766 нових грантів для обмінів студентами та працівниками між університетами України та Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Україна отримала грант Програми ЄС Еразмус+ на обмін студентами та працівниками вишів

"Так, 200 українських організацій спільно з більш як 270 європейськими партнерами отримали 2 тис 766 грантів для обмінів студентами та працівниками вишів. У межах Програми ЄС Еразмус+ усі учасники зможуть поїхати на навчання, практику, підвищення кваліфікації чи стажування до європейського або українського університету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з усієї кількості місць, які отримали фінансування, 1142 гранти призначені для студентів, а 1624 – для працівників вишів. Загалом обмін відбудеться у такій пропорції:

• 839 грантів для навчання українських студентів, 303 – для європейських;

• 931 грант для стажування або викладання працівників українських вишів, 693 – для європейських.

Нагадаємо, українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро.

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