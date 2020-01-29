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Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 января уменьшился до 17,141 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 27 января из ПХГ Украины отобрано 51,63 млн куб. м газа, тогда как сутками ранее - 48,41 млн куб. м.

При этом в данных за 27 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 13,21 млн куб. м, из Польши - 749 тыс. куб. м, данных о поступлении газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

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