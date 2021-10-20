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Украина может получить "таможенный безвиз" уже в 2022 году - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 20601 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина ожидает присоединения к Европейской конвенции о едином транзите уже в 2022 году или так называемый "таможенный безвиз". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 20 октября, передает УНН.

Украина может получить "таможенный безвиз" уже в 2022 году - Шмыгаль

Цитата

"Уже в 2022 году Украина ожидает присоединения к Европейской конвенции о едином транзите, или так называемого "таможенного безвиза", - сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 20 октября заявил, что Украина имеет высокую степень готовности присоединения к таможенной системе ЕС.

"Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS. В перспективе присоединение к международной системе позволит обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки. Это важный шаг в направлении детенизации и борьбы со злоупотреблениями на таможне", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что это еще один из "5 безвизов" - стратегических направлений Правительства в части интеграции в европейское пространство. Он напомнил, что на прошлой неделе по итогам 23-го саммита Украина - ЕС было подписано "авиационный безвиз" (Соглашение об общем авиационном пространстве).

Следующими направлениями, по его словам, должно стать присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E, подписание соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АССА) и интеграция в Единый цифровой рынок ЕС.

Дополнение

Украина и Европейский Союз в рамках 23-го саммита Украина-ЕС подписали ряд соглашений, касающихся открытого авиа-пространства, а также сотрудничества в художественной, исследовательской и академической сферах.

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