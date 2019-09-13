Украина ходатайствует об отводе судьи в суде Амстердама по делу о "Скифском золоте"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина подала ходатайство об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о “Скифском золоте” из-за возможной предвзятости председательствующего судьи. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.
“06.09.2019 государство Украина обратилось к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просило отреагировать на это ходатайство 11.09.2019. 12.09.2019 секретарь суда сообщил государство Украина, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. 13.09.2019 государство Украина подало ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама”, — сообщили в министерстве.
Так, сообщается, что в производстве Апелляционного суда Амстердама находится апелляционная жалоба Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника, Керченского историко-культурного заповедника и Национального заповедника “Херсонес Таврический” на решение Окружного суда Амстердама от 14.12.2016, которым были удовлетворены требования государства Украина о возвращении музейных объектов на территорию Украины.
“Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости предстедательствующего судьи, рассматривающего дело, что вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении этого дела”, — заявили в Минюсте.
Так, сообщается, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании “Промнефтьстрой” в деле против ОАО “НК “ЮКОС”, а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересантов в решении дела в пользу “Промнефтьстрой”.
Кроме того, сообщается, что представительство интересов “Промнефтьстрой” он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.
По результатам рассмотрения этого дела голландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО “НК “ЮКОС” банкротом и продажа акций голландской структуры ОАО “НК “ЮКОС” (“Yukos Finance BV”) компании “Промнефтьстрой”.
Голландский суд признал, что банкротство ОАО “НК “ЮКОС” было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права.
Как сообщал УНН, 16 июля суд Амстердама отложил вынесение решения по “скифскому золоту” еще на некоторое время.