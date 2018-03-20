Украина и Катар подписали соглашение о безвизе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизе, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается", - говорится в сообщении министра.
Отметим, ранее в пресс-службе Президента Украины сообщили, что во время визита Порошенко в Катар между правительствами двух стран было подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
Также было подписано соглашение о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
Кроме того, подписано Соглашение между правительством Украины и Катара о содействии и взаимной защите инвестиций.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".
Как сообщал УНН, Украина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда.