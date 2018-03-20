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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21842 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Украина и Катар подписали соглашение о безвизе

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КИЕВ. 20 марта. УНН. По результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизе, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается", - говорится в сообщении министра.

Отметим, ранее в пресс-службе Президента Украины сообщили, что во время визита Порошенко в Катар между правительствами двух стран было подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Также было подписано соглашение о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Кроме того, подписано Соглашение между правительством Украины и Катара о содействии и взаимной защите инвестиций.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".

Как сообщал УНН, Украина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда.

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