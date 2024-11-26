Украину накрыла новая волна минирований: полиция проверяет объекты в 13 областях
Киев • УНН
В Украине поступили сообщения о заминировании государственных учреждений, админзданий, медучреждений и ТРЦ в 13 областях. Полиция проводит проверку объектов, но пока не комментирует ситуацию.
В Украине новая волна минирований - в 13 областях направили сообщение о взрывчатке в госучреждениях и других зданиях, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"По меньшей мере в 13 областях Украины поступили сообщения о минировании госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров и т.д.", - сказано в сообщении.
Сейчас в ряде регионов полиция уже проверяет объекты. Правоохранители пока не комментировали масштабную волну минирований.