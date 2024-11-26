Украину накрыла новая волна минирований: полиция проверяет объекты в 13 областях

ukenru
Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
12:40 • 37282 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
11:10 • 86795 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 109406 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 100843 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 117911 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 120092 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 119906 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122554 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 168154 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 230701 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

 • 104604 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

 • 100487 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 43032 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 40073 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 100601 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 100601 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 109402 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 125737 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 168151 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 230698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

11:29 • 33171 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

11:10 • 86790 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 40073 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 43032 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

 • 100487 просмотра
Актуальное
Украину накрыла новая волна минирований: полиция проверяет объекты в 13 областях

Украину накрыла новая волна минирований: полиция проверяет объекты в 13 областях

Киев  •  УНН

 • 676 просмотра

Read in English

В Украине поступили сообщения о заминировании государственных учреждений, админзданий, медучреждений и ТРЦ в 13 областях. Полиция проводит проверку объектов, но пока не комментирует ситуацию.

В Украине новая волна минирований - в 13 областях направили сообщение о взрывчатке в госучреждениях и других зданиях, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"По меньшей мере в 13 областях Украины поступили сообщения о минировании госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров и т.д.", - сказано в сообщении.

Сейчас в ряде регионов полиция уже проверяет объекты. Правоохранители пока не комментировали масштабную волну минирований.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина