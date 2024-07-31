Потребление электроэнергии в Украине остается высоким в вечерние часы, и хотя отключения сегодня не прогнозируются, украинцев, по возможности, просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется. Однако, в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока", - указали в компании.

Отмечается, что вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника. "Прохладные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10.00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром", - говорится в сообщении.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - отметили в Укрэнерго.

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