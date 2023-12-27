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Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 20:58  •  18880 просмотра

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Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.

МКИП, МИД и ОО "Институт культуры Украины" продолжают работать над внесением традиции Щедрого вечера Украины в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга, который состоялся в Киево-Печерской Лавре, передает УНН.

Сохранение традиций в Украине было чрезвычайным вызовом на протяжении многих веков, ведь имперская и советская власть сделала все, чтобы уничтожить идентичность наций. Сегодня одной из главных задач государства является максимальное сохранение традиций, которые отличали украинцев среди других и стали базой для нашей идентичности.

- сказал Ростислав Карандеев. 
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Детали

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова объяснила процедуру внесения традиции щедрования в список ЮНЕСКО, и отметила, что создание для Национального списка досье является важным шагом для этого.

Процесс внесения в перечень Всемирного наследия разделен на несколько этапов. Прежде всего до 31 марта государство должно подать это досье в Секретариат Конвенции по охране нематериального наследия. До июня - секретариат будет оценивать это досье.  До сентября у Украины будет возможность внести правки, и около декабря досье попадет в Комитет по охране нематериального наследия. Действительно, процесс не быстрый: от подачи досье до самого рассмотрения Комитетом может длиться два года. 

- объяснила Эмине Джапарова. 

Соучредитель ОО "Институт культуры Украины" и исследовательница украинской культуры Марина Соботюк рассказала о традициях щедрования, и отметила, что в этом году Украина впервые празднует Щедрый вечер 31 декабря. Поэтому 1 января украинцы смогут маланковать и посевать.

"Мы готовили досье год. Конечно, исследовали, что представляет собой традиция Щедрого вечера. Это и 12 ритуальных блюд, за приготовлением которых объединилась семья. Это и щедрование:  исполнение щедривок, и обряд вождения козы. Украинцы верили, что чем больше щедривников примет семья, тем более состоятельной будет. 

 - отметила Марина Соботюк. 
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Также во время мероприятия молодежная амбассадорка элемента нематериального культурного наследия "традиции Щедрого вечера в Украине" Jerry Heil исполнила щедривку "Ой сивая тай зозуленька".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Культура
Український щедрий вечір планують внести до переліку спадщини ЮНЕСКО
Ukrainian generous evening to be included in the UNESCO heritage list
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