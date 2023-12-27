Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.
МКИП, МИД и ОО "Институт культуры Украины" продолжают работать над внесением традиции Щедрого вечера Украины в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга, который состоялся в Киево-Печерской Лавре, передает УНН.
Сохранение традиций в Украине было чрезвычайным вызовом на протяжении многих веков, ведь имперская и советская власть сделала все, чтобы уничтожить идентичность наций. Сегодня одной из главных задач государства является максимальное сохранение традиций, которые отличали украинцев среди других и стали базой для нашей идентичности.
Детали
Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова объяснила процедуру внесения традиции щедрования в список ЮНЕСКО, и отметила, что создание для Национального списка досье является важным шагом для этого.
Процесс внесения в перечень Всемирного наследия разделен на несколько этапов. Прежде всего до 31 марта государство должно подать это досье в Секретариат Конвенции по охране нематериального наследия. До июня - секретариат будет оценивать это досье. До сентября у Украины будет возможность внести правки, и около декабря досье попадет в Комитет по охране нематериального наследия. Действительно, процесс не быстрый: от подачи досье до самого рассмотрения Комитетом может длиться два года.
Соучредитель ОО "Институт культуры Украины" и исследовательница украинской культуры Марина Соботюк рассказала о традициях щедрования, и отметила, что в этом году Украина впервые празднует Щедрый вечер 31 декабря. Поэтому 1 января украинцы смогут маланковать и посевать.
"Мы готовили досье год. Конечно, исследовали, что представляет собой традиция Щедрого вечера. Это и 12 ритуальных блюд, за приготовлением которых объединилась семья. Это и щедрование: исполнение щедривок, и обряд вождения козы. Украинцы верили, что чем больше щедривников примет семья, тем более состоятельной будет.
Также во время мероприятия молодежная амбассадорка элемента нематериального культурного наследия "традиции Щедрого вечера в Украине" Jerry Heil исполнила щедривку "Ой сивая тай зозуленька".
Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО
Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.
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