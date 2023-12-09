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Украинский дрон-камикадзе "РУБАК" уничтожил российский грузовик, застрявший в болоте под Кременной - Сырский

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 11:48  •  12503 просмотра

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Украинские военные с помощью беспилотника "Рубак" уничтожили российский грузовик, застрявший в болоте вблизи Кременной, о чем свидетельствует видео, опубликованное командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки Украина сообщила о 95 боевых столкновениях и успехах в обороне, в том числе уничтожении 6 вражеских позиций.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинский дрон РУБАК 63-й бригады уничтожил грузовик грабителей под Кременной, что Луганской области. Видео взято из Telegram Сырского публикует УНН.

Урал российских оккупантов застрял в болоте под Кременной. Дроны-камикадзе РУБАК 63-й бригады мгновенно превратили грузовик в металлолом.

 - рассказал Сырский.

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Напомним

По данным Генштаба ВСУ в течение минувших суток произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

В то же время наши защитники из подразделений ракетных войск нанесли поражение по 6 позициям врага и уничтожили одну станцию РЭБ противника. А бойцы противовоздушной обороны Украины уничтожили в небе 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Український дрон-камікадзе "РУБАК" знищив російську вантажівку, що застрягла в болоті під Кремінною – Сирський
Ukrainian kamikaze drone "RUBAK" destroys Russian truck stuck in mud near Kreminna - Syrsky
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Украинский дрон-камикадзе "РУБАК" уничтожил российский грузовик, застрявший в болоте под Кременной - Сырский

Украинские военные с помощью беспилотника "Рубак" уничтожили российский грузовик, застрявший в болоте вблизи Кременной, о чем свидетельствует видео, опубликованное командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки Украина сообщила о 95 боевых столкновениях и успехах в обороне, в том числе уничтожении 6 вражеских позиций.

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