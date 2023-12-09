Украинский дрон-камикадзе "РУБАК" уничтожил российский грузовик, застрявший в болоте под Кременной - Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинский дрон РУБАК 63-й бригады уничтожил грузовик грабителей под Кременной, что Луганской области. Видео взято из Telegram Сырского публикует УНН.

Урал российских оккупантов застрял в болоте под Кременной. Дроны-камикадзе РУБАК 63-й бригады мгновенно превратили грузовик в металлолом. - рассказал Сырский.

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Напомним

По данным Генштаба ВСУ в течение минувших суток произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время наши защитники из подразделений ракетных войск нанесли поражение по 6 позициям врага и уничтожили одну станцию РЭБ противника. А бойцы противовоздушной обороны Украины уничтожили в небе 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.