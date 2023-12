Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается

Военные поделились видео-поздравлением с Рождеством, в котором звучат несколько измененные праздничные песни, чтобы напомнить миру: война все еще продолжается. Об этом сообщил проект UNITED24, пишет УНН.

Выбрали четыре легендарные песни, которые являются символом праздников. В каждой заменили несколько слов. Например, в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась")