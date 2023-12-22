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Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 15:54  •  6606 просмотра

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Украинские военные выпустили видеоролик с адаптированными праздничными песнями, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается и Украине нужна поддержка мира.

Военные поделились видео-поздравлением с Рождеством, в котором звучат несколько измененные праздничные песни, чтобы напомнить миру: война все еще продолжается. Об этом сообщил проект UNITED24, пишет УНН.

Выбрали четыре легендарные песни, которые являются символом праздников. В каждой заменили несколько слов. Например, в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась")

- написали UNITED24 в Тelegram.

Детали

Видео снимали в блиндаже на бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов - дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта, говорится в сообщении.

Песни исполнили украинские военные. Героями видео стали военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Ремез, Инна Короленко, Дмитрий Романчук, Артур Темченко, Михаил Олейник, Дмитрий Дудко, Светлана Чередниченко, Виктория Чудаковская, Ирина Косовская и парамедик Украинской добровольческой армии Михаил Адамчак.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
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Ukrainian defenders recorded a symbolic Christmas video to remind us that the war is on
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Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается

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