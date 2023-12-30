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ukrainskie-voennie-sbili-raketu-kh-59-nad-dneprom

Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепром

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 11:05  •  12741 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила ракету Х-59 над Днепром, аналогичный инцидент произошел в Запорожской области.

Украинские военные сбили над Днепром управляемую авиационную ракету Х-59, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Относительно звука взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 

- говорится в сообщении.
Image

Добавим

Как сообщал УНН, над Запорожской областью тоже сбили ракету.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Українські військові збили ракету Х-59 над Дніпром
Ukrainian military shoots down an X-59 missile over Dnipro
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