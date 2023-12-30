Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепром
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету Х-59 над Днепром, аналогичный инцидент произошел в Запорожской области.
Украинские военные сбили над Днепром управляемую авиационную ракету Х-59, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Относительно звука взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59
Добавим
Как сообщал УНН, над Запорожской областью тоже сбили ракету.
Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепром
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету Х-59 над Днепром, аналогичный инцидент произошел в Запорожской области.
В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16
Количество жертв теракта в Киеве возросло до 16. 1 января объявлено днем траура.
Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем. Предварительно - Искандер-М
Украинские военные сбили ракету "Искандер-М" под Запорожьем, жертв и разрушений не зафиксировано.
Массированная атака рф на Киев: количество погибших возросло до 15
Еще два тела найдены в завалах киевского склада после атаки рф, количество погибших возросло до 15. Мэр Кличко заявил, что спасатели продолжают работу.
Армия рф обстреляла Херсонщину: зафиксировано по меньшей мере два десятка "прилетов"
Российские войска обстреляли Михайловку, повредив школу, административное здание и магазин. О пострадавших не сообщается.
Полностью вывели из строя: в ССО показали видео огневого поражения вражеского ЗРК "Оса"
Украинские военные огнем артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Оса", полностью выведя его из строя.
СМИ: в Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Украине. Ранее Воздушные силы зафиксировали приближение ракеты.
Предположительно Х-59: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра
Ракета, вероятно Х-59, была запущена в направлении Днепра, после широкомасштабной воздушной тревоги в Украине.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
В Запорожье прогремел взрыв во время масштабной воздушной тревоги.
россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне
Российские войска атаковали офис Уполномоченного по правам человека в Херсоне.