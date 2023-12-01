Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку
Киев • УНН
Украинские водители на границе Краковец-Корчова с Польшей объявили голодовку, требуя пропуска большего количества грузовиков на фоне блокады со стороны польских перевозчиков.
Украинские водители, которые заблокированы на границе с Польшей, а именно на пункте пропуска "Краковец-Корчова", объявили голодовку. Об этом журналисту УНН сообщил координатор новосозданного штаба по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши Виктор Козак.
На вопрос, объявили ли водители, ожидающие въезда в Украину на ПП "Краковец-Корчова", голодовку, Козак ответил: "Да".
Детали
Как сообщает Суспільне, водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали большее количество грузовиков.
"Я водитель рефрижератора, еду из Клайпеды (Литва, - ред.). Стою уже неделю. Я попадаю в приоритет, чтобы вы понимали. Суть в том, что машины тентованные везут грузы, топливо, коллеги, которые везут огнеопасные. Мы имеем приоритет. Вот в очереди 1207 - это только нас, рефрижераторы, бензовозы", - рассказал водитель Александр Химич.
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Часть водителей шла на переговоры к польским митингующим, их не пропустила местная полиция. Водители требуют, чтобы пропускали 14 грузовиков в час.
"Мы хотели принять участие в мирной акции - переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру, наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом", - сказал еще один водитель.
Сообщается, что более 200 украинских водителей оставляют на полевой дороге. К ним приехал консул из Генерального консульства Украины в Люблине Василий Йордан. Он пригласил двух украинских водителей поехать вместе к польским протестующим.
Дополнение
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе.
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков сегодня находилось около 2,1 тыс. грузовиков.
Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку
Украинские водители на границе Краковец-Корчова с Польшей объявили голодовку, требуя пропуска большего количества грузовиков на фоне блокады со стороны польских перевозчиков.
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