Украинские полярники на станции Вернадского насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов

Украинские полярники в этом сезоне (с сентября по апрель) насчитали более 7 тысяч субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский". Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

До 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Академика Вернадского", в 2020 году их количество вблизи станции составляло 3,5 тысячи, а в 2024-м - выросло вдвое и пересекло отметку в 7 тысяч.

Учитывая, что сейчас украинские экспедиции имеют 14 участников, то получается по 500 пингвинов на одного полярника. В научном центре отметили, что потепление и уменьшение площади морского льда в Антарктиде приводит к миграции животных, которые захватывают новые, ранее не заселенные определенными видами территории.

Первые гнезда субантарктических пингвинов вблизи украинской антарктической станции появились в 2007 году на мысе Марина-Пойнт. До этого они вообще не гнездились там из-за позднего оттаивания вод вокруг острова Галиндез. Ранее морозы в этой местности доходили до отметки -20 °C и ниже: из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться, поэтому выбирали территории севернее.

Но впоследствии в связи с потеплением в районе западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины устремились на юг.

Дополнение

Украинские полярники отметили, что субантарктические пингвины приплывают на их остров на брачный сезон в сентябре-октябре (это антарктическая весна). Там они собираются в пары, строят гнезда, откладывают яйца, выводят и выращивают птенцов. На антарктическую зиму пингвины покидают окрестности "Вернадского", отплывая туда, где есть чистая вода.

Украинские полярники показали, как пингвины "катаются" на антарктических склонах