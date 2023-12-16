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Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 12:59  •  16006 просмотра

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На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.

Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной рубеж", с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления на Купянском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Детали

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон", с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления

- подписали видео в ГПСУ.

В Госпогранслужбе отметили, что к сожалению горе-водитель отсутствовал в кабине.

"Но уверены - по возвращении к землеройной машине он будет "приятно" удивлен", - добавили в ГПСУ.

Дополнение

Дополнение на Купянском направлении бойцы из Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Прикордонники на Куп'янському напрямку пошкодили екскаватор FPV-дроном: відео
Border guards in the Kupyansk direction damaged an excavator with an FPV drone: video
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