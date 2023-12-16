Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
Киев • УНН
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной рубеж", с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления на Купянском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.
Детали
На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон", с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления
В Госпогранслужбе отметили, что к сожалению горе-водитель отсутствовал в кабине.
"Но уверены - по возвращении к землеройной машине он будет "приятно" удивлен", - добавили в ГПСУ.
Дополнение
Дополнение на Купянском направлении бойцы из Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор.
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
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