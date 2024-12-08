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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские дзюдоисты одержали победу на турнире в Монако

Украинские дзюдоисты одержали победу на турнире в Монако

Киев  •  УНН

 • 2512 просмотра

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Мужская сборная Украины по дзюдо одержала победу над командой из Ниццы в финале международного турнира в Монако со счетом 5:2. в состав победной команды вошли семь украинских спортсменов.

Мужская сборная Украины по дзюдо одержала победу на международном командном турнире в Монако. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

В финале украинцы одержали победу над командой из Ниццы (Франция) со счетом 5:2. 

Состав победной команды: Дильшот Халматов, Никита Голобородько, Саид-Магомед Халидов, Владислав Колобов, Станислав Гунченко, Антон Савицкий и Евгений Балевский.

Эта победа стала важным событием для украинского спорта, подтвердив, что наша сборная является одной из ведущих на мировой арене.

Поздравляем спортсменов с заслуженным триумфом и желаем новых побед в будущих соревнованиях!

Украинские дзюдоисты завоевали «золото» и «бронзу» на Гран-при в Хорватии15 сент. 2024, 22:29 • 17831 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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