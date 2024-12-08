Украинские дзюдоисты одержали победу на турнире в Монако
Киев • УНН
Мужская сборная Украины по дзюдо одержала победу над командой из Ниццы в финале международного турнира в Монако со счетом 5:2. в состав победной команды вошли семь украинских спортсменов.
Мужская сборная Украины по дзюдо одержала победу на международном командном турнире в Монако. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
В финале украинцы одержали победу над командой из Ниццы (Франция) со счетом 5:2.
Состав победной команды: Дильшот Халматов, Никита Голобородько, Саид-Магомед Халидов, Владислав Колобов, Станислав Гунченко, Антон Савицкий и Евгений Балевский.
Эта победа стала важным событием для украинского спорта, подтвердив, что наша сборная является одной из ведущих на мировой арене.
Поздравляем спортсменов с заслуженным триумфом и желаем новых побед в будущих соревнованиях!
Украинские дзюдоисты завоевали «золото» и «бронзу» на Гран-при в Хорватии15 сент. 2024, 22:29 • 17831 просмотр