Украинские авторы научной фантастики впервые номинированы на премию BSFA: что нужно знать о Генри Лайоне Олди

Олег Ладыженский и Дмитрий Громов, которые пишут под псевдонимом Генри Лайон Олди, вошли в историю, став первыми украинскими писателями, номинированными на премию Британской ассоциации научной фантастики (BSFA), передает УНН.

Детали

Ладыженский и Громов написали научно-фантастический рассказ "Неизвестный художник" о российском вторжении в Украину, зарождении технологии искусственного интеллекта и важности искусства. Рассказ был написан для антологии "The Digital Aesthete" / "Цифровой эстет" и переведен на английский язык редактором антологии Алексом Шварцманом. В "Цифровой эстет" вошли три рассказа украинских авторов, а также фантастические произведения со всего мира.

На английском текст рассказа "Неизвестный художник" доступен онлайн:

https://future-sf.com/fiction/the-unknown-painter/

На украинском языке рассказ доступен на авторском сайте "Мир Олди" / "OldieWorld":

https://www.oldieworld.com/shop/books/neizvestnyj-hudozhnik

Также рассказ вошел в авторский сборник Г. Л. Олди "Встань и иди", который издало в бумажном и электронном виде украинское издательство "Фолио" в конце 2023 года: https://folio.com.ua/books/Vstan-i-ydi

Добавим

Британская ассоциация научной фантастики (BSFA) недавно объявила шорт-лист номинантов на премию BSFA Awards, которая отмечает лучшие произведения в области научно-фантастической литературы. "Неизвестный художник" есть среди номинантов в недавно добавленной категории "Лучший перевод фантастики короткой формы".

"Это важная веха для украинской научно-фантастической литературы. Это первый рассказ из Украины, и, возможно, первый рассказ из любой бывшей страны пост-советского пространства, который номинирован на главную англоязычную премию в области научной фантастики", - сказал Шварцман.

"Для Украины / украинских писателей это вообще впервые: номинация и попадание в шорт-лист англоязычной литературной премии по фантастике, к тому же такой престижной, как BSFA Awards. Мы это очень ценим. Это значительное событие как для нас, так и для украинской культуры и литературы в целом. Особенно важно это сейчас, когда Украина очень нуждается в том, чтобы ее голос был слышен во всем мире. Здесь кто-то всегда должен быть первым. Гордимся, что на этот раз первыми оказались именно мы", - добавляют Дмитрий Громов и Олег Ладыженский (Г. Л. Олди).

Победители премии BSFA будут объявлены на конференции EasterCon, которая состоится 31 марта 2024 года в Телфорде, Великобритания.

О Генри Лайоне Олди

Дмитрий Громов и Олег Ладыженский пишут в соавторстве под общим псевдонимом "Генри Лайон Олди" с 1990-го года. Живут в Украине, в городе Харькове.

По специальности Дмитрий Громов - инженер-химик, Олег Ладыженский - режиссер театра. Оба женаты, у обоих есть уже взрослые дети: у Дмитрия Громова - сын, у Олега Ладыженского - дочь. Сын Дмитрия Громова Сергей сейчас служит в ВСУ.

Дмитрий Громов и Олег Ладыженский - профессиональные писатели с 1996 года по сегодняшний день.

Работают преимущественно в различных сферах фэнтези, мистики и научной фантастики. К настоящему времени было опубликовано более 280 книг Г. Л. Олди (включая переиздания и переводы на другие языки), что составляет более 60 оригинальных книг (первоизданий). Общий тираж всех книг Г. Л. Олди на сегодняшний день составляет около 2 000 000 экземпляров. Книги Г. Л. Олди издавались на украинском и русском языках, некоторые книги также переведены и изданы в Польше, Франции, Канаде (на французском языке), Чехии, Литве. Некоторые рассказы и повести Г. Л. Олди также были опубликованы в США, Венгрии, Мексике, Чехии, Франции, Китае, Израиле, Литве, Эстонии, Словакии.

На Международной европейской научно-фантастической конференции "EuroCon-2006" Г. Л. Олди получили звание лучшего европейского научно-фантастического писателя 2006 года (награда ESFS Award). Также имеют много других литературных наград и премий. В частности, Национальная премия Украины по фантастике и Почетный Знак отличия "Золотой писатель Украины", а также другие украинские литературные награды и награды из Израиля и Китая.

Про Алекса Шварцмана

Алекс Шварцман - писатель, переводчик и составитель антологий из Бруклина, штат Нью-Йорк. Автор фэнтезийных романов "Kakistocracy" / "Какистократия" (2023), "The Middling Affliction" / "Срединный недуг" (2022) и "Eridani's Crown" / "Корона Эридании" (2019). Более 120 его рассказов были опубликованы в журналах Analog, Nature, Strange Horizons и многих других изданиях.

О Британской ассоциации научной фантастики

BSFA была создана группой фанатов в 1958 году, а вскоре стала официальным национальным органом читателей, авторов, критиков, редакторов, книготорговцев и издателей с целью оценки и поощрения научной фантастики во всех ее формах.