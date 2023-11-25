Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора
Киев • УНН
Президент США Джо Байден сравнил сегодня действия Путина с политикой Сталина, который организовал Голодомор 1992-33 годов. По словам Байдена, нынешние действия России угрожают экономике Украины и глобальной продовольственной безопасности.
Как и в 1932-33 годах, сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова становится мишенью. На этот раз путина, в рамках его стремления к завоеванию и власти над Украиной. Об этом говорится в обращении президента США Джо Байдена по случаю случаю 90-й годовщины Голодомора, которое опубликовано на сайте Белого дома, пишет УНН.
Мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, когда храбрый народ Украины продолжает защищать свою свободу и суверенитет Украины от жестокой захватнической войны россии. Девяносто лет назад бесчеловечная политика иосифа сталина и советского режима создала "голодную смерть". Миллионы украинцев - мужчин, женщин и детей - пострадали и умерли от голода в 1932-1933 годах из-за искусственного голода. - говорится в обращении Байдена
Президент США также подчеркивает, что политике сталина ныне подражает путин, который пытается уничтожить украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и мировую продовольственную безопасность
Сегодня украинская сельскохозяйственная инфраструктура снова становится мишенью - на этот раз владимиром путиным в рамках его стремления к завоеванию и власти. российские силы стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты. Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность повсюду. Путин наносит вред самым уязвимым общинам мира ради прибыли россии.- добавляет Байден
В память жертв Голодомора Байден пообещал поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.
В эту годовщину мы помним и чтим всех тех, как прошлых, так и нынешних, кто пережил такие трудности и кто продолжает бороться против тирании. Мы также вновь обязуемся предотвращать страдания, защищать фундаментальные свободы и реагировать на нарушения прав человека, когда бы и где бы они не происходили. Мы едины с Украиной. - подытожил Байден.
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Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора
Президент США Джо Байден сравнил сегодня действия Путина с политикой Сталина, который организовал Голодомор 1992-33 годов. По словам Байдена, нынешние действия России угрожают экономике Украины и глобальной продовольственной безопасности.
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