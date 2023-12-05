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Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных дронов типа "шахед"

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 05:44  •  21124 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона нейтрализовала 10 из 17 беспилотников "Шахид" и перехватила 6 ракет С-300, запущенных Россией ночью.

Противовоздушная оборона Украины в ночь на вторник, уничтожила 10 дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 5 декабря противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" с двух направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск - рф.

Также были пуски зенитных управляемых ракет С-300, которые враг направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300.

В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українська ППО вночі збила 10 із 17 ударних дронів типу «шахед»
Ukrainian air defense shoots down 10 out of 17 Shahed drones overnight
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