Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"
Киев • УНН
В пригороде москвы сожжен релейный шкаф на ключевой железнодорожной магистрали москва-курск. Диверсия нарушила логистику оккупантов и задержала поставки военной техники.
В ночь с 5 на 6 декабря представитель украинского партизанского движения совершил диверсию в пригороде москвы. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.
Детали
Об украинском агенте сожгли релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов (пригород москвы). Диверсию совершили на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей москву с Курской областью.
В результате операции нарушена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для российских террористов.
Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем ВСУ и Днем святого Николая! Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!
Напомним
Партизан движения "АТЕШ" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка Херсонской области. Диверсия направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь.