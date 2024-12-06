В ночь с 5 на 6 декабря представитель украинского партизанского движения совершил диверсию в пригороде москвы. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

Об украинском агенте сожгли релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов (пригород москвы). Диверсию совершили на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей москву с Курской областью.

В результате операции нарушена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для российских террористов.

Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем ВСУ и Днем святого Николая! Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!