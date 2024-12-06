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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 661 просмотра

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В пригороде москвы сожжен релейный шкаф на ключевой железнодорожной магистрали москва-курск. Диверсия нарушила логистику оккупантов и задержала поставки военной техники.

В ночь с 5 на 6 декабря представитель украинского партизанского движения  совершил диверсию в пригороде москвы. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

Об украинском агенте сожгли релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов (пригород москвы). Диверсию совершили на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей москву с Курской областью. 

В результате операции нарушена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для российских террористов.

Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем ВСУ и Днем святого Николая! Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!

- пишет "Атеш".

Напомним

Партизан движения "АТЕШ" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка Херсонской области. Диверсия направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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