Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.

Нам удалось передать ее приятный и неповторимый вкус и сделать такой же для питья, как и чистая, белая водка.

Калина - настоящая украинская традиционная ягода, которая издавна считалась символом любви, счастья, красоты и уважения. Целую осень и зиму пылают рубиновым ожерельем на калине ярко-красные плоды. А если внимательно посмотреть на косточку, вынутую из ягоды, то можно увидеть, что она напоминает маленькое сердце.

Калина символизирует несокрушимость духа в борьбе за независимость родного края, благородный порыв бороться за свободу и человеческое достоинство. Плоды калины стали символом мужества людей, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину.

Также Калина - это символ родной земли, родительского края, дома, который входит в наше сознание с маминой колыбельной. Это тот символ, который и память человеческую бережет, напоминая о милых краях, и символ бессмертия, неотделимый от жизни.

Калина - это наша Украина. Она олицетворяет тот милейший сердцу уголок земли, где мы родились.

Без образа калины нельзя представить себе песенного народного творчества. Не сосчитать красочных и благозвучных песен об этой ягоде, самая известная из них - "Ой, у лузі червона калина".

Изысканный напиток с гармоничным, чуть терпким вкусом и приятным ароматом калины может быть как самостоятельным напитком, так и коктейльной базой. Напиток имеет крепость 37,5% и пьется очень легко, даже без закуски.

ПРИМЕР ВКУСНОГО КОКТЕЙЛЯ:

● 60 мл водки с калиной

● 30 мл свежего лимонного сока

● 30 мл сахарного сиропа

● 60 мл газированной воды

● несколько кусочков льда и ломтики лимона для украшения

Питье настойки "Червона Калина" может стать настоящим ритуалом, который понравится каждому мужчине, преисполненному национальной гордостью и любовью к украинской культуре.

Перед любимым блюдом пара рюмок "Червоной Калины" настроят ваше настроение именно так, как надо. Продолжать можно практически с любыми блюдами украинской и европейской кухни, в этом и есть главная уникальность этой водки, ее приятный калиновый привкус дополнит ваше блюдо. "Червона Калина" не надоедает, после нескольких рюмок, как большинство вкусовых водок, она очень легко пьется в долгую, но потреблять ее надо также ответственно.

"Подобные водки-символы, как Украинка, есть в разных странах, например: у финнов - водка Финляндия, у датчан - Danzka. Именно поэтому мы ставили себе целью создание колоритного и качественного продукта, который будет ассоциироваться с нашим государством и формировать образ, широко известный как для потребителей Украины, так и во всем мире. Украинка "Червона Калина" - еще один шаг для популяризации Украинской водки в мире", - говорит Черток Феликс Борисович, совладелец Торгового Дома "АВ".

Итак, очень приятно, что несмотря на условия войны, известный украинский производитель сделал водку, которая полностью оправдывает свое название, как в эмоциональном смысле, так и в современном водочном вкусе. Попробуйте и убедитесь - водка Украинка "Червона Калина" лучший образец того, что наша водочная отрасль может дать миру.

Самобытная, вкусная и питкая - настойка Украинка "Червона Калина".

Эксклюзивным дистрибьютором водки Украинка на территории Украины является Торговый дом АВ - он является сильным и опытным дистрибьютором алкогольных брендов высокого качества в Украине, с проверенной временем репутацией, выполняя свои обязанности даже в условиях войны. Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей потребителей украинских брендов Villa UA, ADJARI, HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.