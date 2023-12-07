Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины
Киев • УНН
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.
Нам удалось передать ее приятный и неповторимый вкус и сделать такой же для питья, как и чистая, белая водка.
Калина - настоящая украинская традиционная ягода, которая издавна считалась символом любви, счастья, красоты и уважения. Целую осень и зиму пылают рубиновым ожерельем на калине ярко-красные плоды. А если внимательно посмотреть на косточку, вынутую из ягоды, то можно увидеть, что она напоминает маленькое сердце.
Калина символизирует несокрушимость духа в борьбе за независимость родного края, благородный порыв бороться за свободу и человеческое достоинство. Плоды калины стали символом мужества людей, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину.
Также Калина - это символ родной земли, родительского края, дома, который входит в наше сознание с маминой колыбельной. Это тот символ, который и память человеческую бережет, напоминая о милых краях, и символ бессмертия, неотделимый от жизни.
Калина - это наша Украина. Она олицетворяет тот милейший сердцу уголок земли, где мы родились.
Без образа калины нельзя представить себе песенного народного творчества. Не сосчитать красочных и благозвучных песен об этой ягоде, самая известная из них - "Ой, у лузі червона калина".
Изысканный напиток с гармоничным, чуть терпким вкусом и приятным ароматом калины может быть как самостоятельным напитком, так и коктейльной базой. Напиток имеет крепость 37,5% и пьется очень легко, даже без закуски.
ПРИМЕР ВКУСНОГО КОКТЕЙЛЯ:
● 60 мл водки с калиной
● 30 мл свежего лимонного сока
● 30 мл сахарного сиропа
● 60 мл газированной воды
● несколько кусочков льда и ломтики лимона для украшения
Питье настойки "Червона Калина" может стать настоящим ритуалом, который понравится каждому мужчине, преисполненному национальной гордостью и любовью к украинской культуре.
Перед любимым блюдом пара рюмок "Червоной Калины" настроят ваше настроение именно так, как надо. Продолжать можно практически с любыми блюдами украинской и европейской кухни, в этом и есть главная уникальность этой водки, ее приятный калиновый привкус дополнит ваше блюдо. "Червона Калина" не надоедает, после нескольких рюмок, как большинство вкусовых водок, она очень легко пьется в долгую, но потреблять ее надо также ответственно.
"Подобные водки-символы, как Украинка, есть в разных странах, например: у финнов - водка Финляндия, у датчан - Danzka. Именно поэтому мы ставили себе целью создание колоритного и качественного продукта, который будет ассоциироваться с нашим государством и формировать образ, широко известный как для потребителей Украины, так и во всем мире. Украинка "Червона Калина" - еще один шаг для популяризации Украинской водки в мире", - говорит Черток Феликс Борисович, совладелец Торгового Дома "АВ".
Итак, очень приятно, что несмотря на условия войны, известный украинский производитель сделал водку, которая полностью оправдывает свое название, как в эмоциональном смысле, так и в современном водочном вкусе. Попробуйте и убедитесь - водка Украинка "Червона Калина" лучший образец того, что наша водочная отрасль может дать миру.
Самобытная, вкусная и питкая - настойка Украинка "Червона Калина".
Эксклюзивным дистрибьютором водки Украинка на территории Украины является Торговый дом АВ - он является сильным и опытным дистрибьютором алкогольных брендов высокого качества в Украине, с проверенной временем репутацией, выполняя свои обязанности даже в условиях войны. Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей потребителей украинских брендов Villa UA, ADJARI, HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.
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