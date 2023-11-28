Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из Европы до 1700 МВт

Украина сможет импортировать до 1700 МВт электроэнергии из Европы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Усиливаем энергетическую устойчивость Украины. Украинская энергосеть объединилась с европейской еще в марте 2022 года. Мы получили "энергетический безвиз", но на этом наша энергетическая интеграция с Европой не остановилась. Сегодня региональная группа ENTSO-E (сеть операторов системы передачи электроэнергии) в Брюсселе приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию - написал Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, принято решение, благодаря которому Украина сможет импортировать до 1700 МВт электроэнергии из Европы.

"Это дополнительные 500 МВт, которые помогут нам покрыть возможный дефицит зимой! Расширяем наши энергетические возможности. Противодействуем российским варварам, которые хотят погрузить нас во тьму. Спасибо европейским партнерам за поддержку. Объединены для победы Украины", - отметил Шмыгаль.

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Секретарь СНБО заявил, что в ближайшее время Украина получит новые противовоздушные средства, которые помогут защищать объекты инфраструктуры.