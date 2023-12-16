Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  151001 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  162485 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  146095 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  144296 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  195653 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  189207 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  163401 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  148260 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  148753 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

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Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137356 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

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Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126268 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108841 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

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Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140848 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

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Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149181 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

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Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139251 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

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Еще трое украинских детей были репатриированы при участии Катара: мальчик и девочка из Херсона; еще один мальчик, вернувшийся к маме в Украину из рф. По состоянию на сейчас уже было возвращено более 520 депортированных детей.

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Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман

Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном

В Киеве незаконно срубили дуб в честь Романа Ратушного. Дерево чествовало память погибшего военного и общественного деятеля. По факту происшествия, правоохранители возбудили дело.

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Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном

Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов

Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.

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Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов

Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии

Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.

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Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии

Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф

В отчете британской разведки утверждается, что кибератака на "Киевстар" 12 декабря, которая привела к перебоям в предоставлении услуг и работе систем экстренной помощи, является одной из самых разрушительных кибератак со времени российского вторжения.

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Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф

И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии

Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.

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И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии

Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске

На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.

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Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.

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В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС

В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины

Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.

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В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины

В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.

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В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"