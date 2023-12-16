Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман
Еще трое украинских детей были репатриированы при участии Катара: мальчик и девочка из Херсона; еще один мальчик, вернувшийся к маме в Украину из рф. По состоянию на сейчас уже было возвращено более 520 депортированных детей.
Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном
В Киеве незаконно срубили дуб в честь Романа Ратушного. Дерево чествовало память погибшего военного и общественного деятеля. По факту происшествия, правоохранители возбудили дело.
Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов
Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.
Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии
Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.
Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф
В отчете британской разведки утверждается, что кибератака на "Киевстар" 12 декабря, которая привела к перебоям в предоставлении услуг и работе систем экстренной помощи, является одной из самых разрушительных кибератак со времени российского вторжения.
И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии
Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины
Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.
В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.