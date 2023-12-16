Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман

Трое украинских детей, при посредничестве Катара возвращены домой. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Совместными усилиями в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, при посредничестве Государства Катар, трое детей уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники дома - в Украине. Также приобщаем к этому процессу общественные организации и международных партнеров - написал Лубинец.

По его словам, мальчика 2008-го года рождения и девочку 2011-го удалось вывезти из ВОТ Херсонской области и братик с сестричкой уже рядом со своей мамой.

Третий мальчик 2011-го года рождения уже тоже рядом со своей мамой. При содействии Офиса Омбудсмана мама его забрала на территории Грузии. Парень стремился вернуться в Украину из рф к матери, после того, как его отец вывез без разрешения - рассказал Лубинец.

Дополнение

Ранее Лубинец сообщал, что Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей.

6 декабря четыре мальчика и четыре девочки в возрасте от 8 до 18 лет вернулись в Украину при посредничестве Катара.