СБУ показала фото возвращенного в Украину "скифского золота" и назвала его стоимость
Киев • УНН
Украина вернула коллекцию "скифского золота" стоимостью $1,5 млн после десятилетней судебной тяжбы. СБУ показала фото.
СБУ показала фотографии коллекции "скифского золота" стоимостью 1,5 млн долларов, которые были возвращены в Украину после почти десятилетнего юридического спора. Продолжаются мероприятия по возвращению других элементов "скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств, передает УНН.
Детали
Сообщается, что благодаря материалам Службы безопасности и БЭБ в Украину удалось вернуть коллекцию "скифского золота" стоимостью 1,5 млн американских долларов. Борьба за судьбу этих артефактов продолжалась почти 10 лет при участии министерства юстиции и министерства культуры Украины.
Мы вернули домой не просто ценности, которые были вывезены из Крыма в 2013 году, а частичку своей истории. Для СБУ, как и в целом для нашего государства, это дело - символическое. Оно показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по закону. Так же, как украинцы вернули "Скифское золото", так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории. Мы будем сражаться за своих людей, за свои ценности и за свою историю!
Сейчас в Украине уже находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.
"По данным следствия, согласно подписанным соглашениям всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года, но этого не произошло - артефакты остались за рубежом, а должностные лица крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от выполнения своих обязанностей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в связи с этим в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом.
С того времени продолжались процессуальные действия и судебные процессы по возвращению украинских древностей.
"Сейчас коллекцию вернули даже без взыскания расходов за хранение музейных экспонатов. Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов "Скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств", - информирует СБУ.
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СБУ показала фото возвращенного в Украину "скифского золота" и назвала его стоимость
Украина вернула коллекцию "скифского золота" стоимостью $1,5 млн после десятилетней судебной тяжбы. СБУ показала фото.
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