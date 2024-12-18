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Украина вернула из российской оккупации еще пятерых детей

Украина вернула из российской оккупации еще пятерых детей

Киев  •  УНН

 • 1446 просмотра

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Украина эвакуировала пятерых детей с оккупированных территорий, среди которых двое братьев и сестер и двое подростков, которым угрожала служба в армии рф. Дети находились в изоляции без образования и под давлением российской пропаганды.

Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий пятерых детей в возрасте от 6 до 17 лет. Об этом сообщила советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная в Telegram, пишет УНН.

По ее словам, среди эвакуированных детей - брат и сестра шести и 10 лет, они три года не ходили ни в школу, ни в детсад.

Из-за проукраинской позиции, родители не отдавали детей в российские заведения, пропитанные пропагандой

- рассказала Заривная.

Еще одна 10-летняя девочка жила в селе, которое с начала полномасштабной войны было полностью изолированным от внешнего мира - российские оккупанты "не позволяли завозить любую гуманитарную помощь, даже еду, лекарства и одежду".

Также на подконтрольную Украине территорию вернули 15-летнего Игоря и 17-летнего Дениса. По словам Заривны, россияне заставили ребят пройти военную подготовку и вручили повестки для службы в армии РФ.

"Для ребят возвращение на подконтрольную Украине территорию стало вопросом жизни и смерти", - добавила Заривная.

Она отметила, что сейчас эти дети уже на подконтрольной Украине территории, однако еще тысячи детей остаются в России и на временно оккупированных территориях.

Напомним

На прошлой неделе в рамках инициативы Bring Kids Back UA пятеро украинских детей вместе с семьями вернулись в Украину. Среди них трое только что совершеннолетних и двое детей 11 и 14 лет, которые подвергались преследованиям из-за проукраинской позиции.

Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление16 дек. 2024, 23:46 • 58622 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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