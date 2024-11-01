Украина в этом году получила около 26 млрд долл. внешнего финансирования - Минфин
Киев • УНН
В октябре Украина привлекла $1,4 млрд от МВФ и Канады в госбюджет. Общая сумма внешнего финансирования с начала года достигла $25,9 млрд, из которых $6,6 млрд - гранты.
Внешнее финансирование, которое получила Украина с начала этого года в общий фонд Государственного бюджета, достигло около 25,9 млрд долл., из которых 1,4 млрд долл. - в октябре, сообщили в Министерстве финансов в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным Минфина, в октябре Украина получила от:
- МВФ - 1,1 млрд долларов США;
- Канады - 300 млн долларов США.
Привлеченные средства от МВФ Украина получила в результате успешного пятого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). "Украина выполнила все структурные маяки, которые были предусмотрены к пятому пересмотру, и еще два досрочно", - отметили в Минфине.
Финансирование в размере почти 300 млн долларов США от Канады, как указано, предоставляется на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.
"Всего в 2024 году внешнее финансирование достигает 25,9 млрд долларов США, из которых гранты - 6,6 млрд долларов США. А с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 99,4 млрд долларов США", - сообщили в Минфине.
Указано, что привлеченные средства направляются на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
МВФ увеличил план финансирования Украины на 2025 год до 2,7 млрд долл. - Минфин23 октября 2024, 11:10 • 13418 просмотров