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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в этом году получила около 26 млрд долл. внешнего финансирования - Минфин

Украина в этом году получила около 26 млрд долл. внешнего финансирования - Минфин

Киев  •  УНН

11:37 • 2812 просмотра

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В октябре Украина привлекла $1,4 млрд от МВФ и Канады в госбюджет. Общая сумма внешнего финансирования с начала года достигла $25,9 млрд, из которых $6,6 млрд - гранты.

Внешнее финансирование, которое получила Украина с начала этого года в общий фонд Государственного бюджета, достигло около 25,9 млрд долл., из которых 1,4 млрд долл. - в октябре, сообщили в Министерстве финансов в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным Минфина, в октябре Украина получила от: 

  • МВФ - 1,1 млрд долларов США;
  • Канады - 300 млн долларов США.

Привлеченные средства от МВФ Украина получила в результате успешного пятого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). "Украина выполнила все структурные маяки, которые были предусмотрены к пятому пересмотру, и еще два досрочно", - отметили в Минфине.

Финансирование в размере почти 300 млн долларов США от Канады, как указано, предоставляется на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств. 

"Всего в 2024 году внешнее финансирование достигает 25,9 млрд долларов США, из которых гранты - 6,6 млрд долларов США. А с начала полномасштабного вторжения  Украина получила более 99,4 млрд долларов США", - сообщили в Минфине.

Указано, что привлеченные средства направляются на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

МВФ увеличил план финансирования Украины на 2025 год до 2,7 млрд долл. - Минфин23 октября 2024, 11:10 • 13418 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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