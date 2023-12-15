Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном предложил Турции присоединиться к Морской коалиции, которая направлена на прекращение вмешательства россии в свободу судоходства, в частности в функционирование "зернового коридора", сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.

Детали

Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к Морской коалиции - сказал Рустем Умеров.

Также стороны обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству. Посол Левент Бильген подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины со стороны Турции будет продолжаться.

Напомним

В Великобритании объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.