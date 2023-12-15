Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров пригласил Турцию присоединиться к Морской коалиции для защиты судоходства и "зернового коридора" от российского вмешательства. Турция пообещала продолжать поддерживать Украину.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном предложил Турции присоединиться к Морской коалиции, которая направлена на прекращение вмешательства россии в свободу судоходства, в частности в функционирование "зернового коридора", сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.
Детали
Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к Морской коалиции
Также стороны обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству. Посол Левент Бильген подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины со стороны Турции будет продолжаться.
Напомним
В Великобритании объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.
Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции
Министр обороны Украины Рустем Умеров пригласил Турцию присоединиться к Морской коалиции для защиты судоходства и "зернового коридора" от российского вмешательства. Турция пообещала продолжать поддерживать Украину.
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