Украина получила около 900 млн долл. от МВФ

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  19745 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  19599 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  80210 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  95561 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  103794 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  53583 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  130652 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  146443 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
13 декабря  •  114975 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  136245 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137859 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  126918 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  122530 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122375 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123880 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  154122 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  106855 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  58295 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  55839 просмотра
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

  •  46861 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  36595 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraina-poluchila-okolo-900-mln-doll-ot-mvf

Украина получила около 900 млн долл. от МВФ

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 08:47  •  21017 просмотра

Read in English

Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы

Украина получила на свои счета около 900 млн долл. от МВФ после второго пересмотра программы сотрудничества, сообщил в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

На счета Украины поступило около 900 млн долл. от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов

- написал Шмыгаль в X.

Он поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву и команду Фонда за "быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по внедрению реформ".

Напомним

11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открыло путь Украине к получению очередного транша в размере почти 900 млн долл.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Україна отримала близько 900 млн дол. від МВФ
Ukraine received about $900 million from the IMF
Новости по теме

Украина получила около 900 млн долл. от МВФ

Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы.

Экономика •   •  21017 просмотра
Украина получила около 900 млн долл. от МВФ

ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк

Украинские войска успешно защищают свои позиции на левом берегу Херсонской области, отражая атаки россиян и нанося им потери, в частности уничтожая бронетехнику противника.

Война •   •  19809 просмотра
ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк

На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"

Украинские военные укрепляют северные линии обороны бетонными "зубами дракона"; генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что во всей Северной операционной зоне ситуация стабильна, но Силы обороны подготовлены к потенциальным угрозам.

Война •   •  25253 просмотра
На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами.

Экономика •   •  19745 просмотра
Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом

Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за проблем с системой автопилота, которые могут повысить риски аварий, что требует обновления программного обеспечения в нескольких моделях.

Технологии •   •  15658 просмотра
Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом

Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов

Страны НАТО увеличили объемы гражданских и военных бюджетов на 2024 год, чтобы более эффективно преодолевать вызовы в сфере безопасности.

Политика •   •  16125 просмотра
Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов

ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия разблокировала более 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.

Политика •   •  21704 просмотра
ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии

Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина

В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина, а другой обстрел в области привел к гибели 63-летней женщины.

Война •   •  22644 просмотра
Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина

В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Иван Федоров, без комментариев со стороны Вооруженных сил Украины.

Война •   •  25929 просмотра
В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров

Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, что привело к отступлению агрессора. На подкрепление были привлечены резервные силы и артиллерийские подразделения.

Война •   •  24226 просмотра
Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ