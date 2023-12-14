Украина получила около 900 млн долл. от МВФ

Украина получила на свои счета около 900 млн долл. от МВФ после второго пересмотра программы сотрудничества, сообщил в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

На счета Украины поступило около 900 млн долл. от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов - написал Шмыгаль в X.

Он поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву и команду Фонда за "быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по внедрению реформ".

Напомним

11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открыло путь Украине к получению очередного транша в размере почти 900 млн долл.