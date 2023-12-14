Украина получила около 900 млн долл. от МВФ
Киев • УНН
Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы
Украина получила на свои счета около 900 млн долл. от МВФ после второго пересмотра программы сотрудничества, сообщил в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
На счета Украины поступило около 900 млн долл. от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов
Он поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву и команду Фонда за "быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по внедрению реформ".
Напомним
11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открыло путь Украине к получению очередного транша в размере почти 900 млн долл.
Украина получила около 900 млн долл. от МВФ
Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы.
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